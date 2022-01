Ada Colau no tiene dudas y deja bien claro a quién votará en el Benidorm Fest

Al igual que en los últimos días otros políticos han ido posicionándose sobre el tema del momento, el Benidorm Fest —certamen del que saldrá el representante español para Eurovisión 2022—, Ada Colau también ha dejado claro de qué bando es.

La alcaldesa de Barcelona ha publicado una extensa publicación de Instagram de apoyo a Rigoberta Bandini y su Ay mamá, de quien afirma que “nos salvó en los peores momentos del confinamiento”. “Recuerdo bailar Fiesta en la cocina y llorar de alegría), cita Colau, que califica como himno feminista otro éxito de la artista catalana, Perra.

“Ay mamá es un homenaje a nuestras madres, abuelas y hermanas, a esas mujeres que sostienen la vida día a día, ya sea amamantando o alimentándonos con ese ‘caldo en la nevera’. Viva este merecido himno dedicado a todas aquellas sin las cuales el sistema colapsaría, y que, sin embargo, no aparecen en los libros de historia. A las mujeres que sangran y a las que no, a las que deciden tener hijos y a las que no, porque todas nuestras historias se entrelazan cuando estamos juntas para reivindicar nuestros derechos, disfrutar nuestros cuerpos y celebrar la vida”, reflexiona.