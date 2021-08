Ada Colau, sobre la ampliación de El Prat: "Suena al pelotazo de toda la vida"

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La alcaldesa ha afirmado que esta decisión la lleva a desconfiar porque “están tirando millas y repitiendo errores del pasado, un modelo desarrollista que aumenta emisiones, que masifica aún más el turismo”.

Respecto a los argumentos sobre la sostenibilidad o no de ampliar la infraestructura, ha pedido transparencia y ha tachado de “increíble que Aena no haya presentado informes económicos y de sostenibilidad a estas alturas”, y ha asegurado que solo ha presentado un powerpoint, “esto no es serio”, ha remarcado.

“Hablar de ampliación y desarrollismo suena al pelotazo de toda la vida. Aena es una sociedad público-privada y la mitad de las acciones las tienen fondos de inversión que lo que quieren es el máximo rendimiento a corto plazo y estoy convencida de que la sostenibilidad les trae sin cuidado”, ha sentenciado.

Colau ha insistido en que se rectifique el anuncio y ha explicado que ha llamado al presidente del Govern, Pere Aragonès, para mostrar su disconformidad con la decisión, y que también ha hablado con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que “lo ve igual” que ella.