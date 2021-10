Adam Levine responde a las críticas tras el percance con una fan en un concierto

El vídeo se hizo viral y los comentarios negativos al cantante abundaban. Lo acusaron de ver a sus fans como “inferiores a él” y subrayaron que es su público “el que le da de comer”, que es una estrella “gracias a gente como esa chica” y que “necesita un baño de humildad”. Quienes sí sacaron la cara por el vocalista de Maroon 5 recordaron que “una desconocida invadió su espacio personal en época de pandemia”.

El estadounidense de 42 años ha querido explicar este martes en sus stories de Instagram por qué adoptó esa postura al verse sorprendido por ‘el asalto’.

“Solo quería abordar el incidente del Hollywood Bowl, en el que una fan se me acercó en el escenario. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestro público. Sin ellos no tendríamos trabajo. Pensar que cualquiera pueda creer que los veo inferiores a nosotros hace que se me revuelva el estómago. No soy así, nunca he sido así”, comenzó a relatar en el vídeo.