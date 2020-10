Adele reaparece en televisión bromeando sobre su cambio físico: "Solo podía traer la mitad de mí"

“Fui una invitada musical en 2008 cuando Sarah Palin entró con la Sra. Tina Fey. Entonces, obviamente, algunos millones de personas sintonizaron para verlo y ya sabéis, el resto es historia. Ahora, no sé nada sobre política estadounidense. Quiero decir, soy británica, ¿sabes? Y no quiero decir nada demasiado político, así que solo diré esto: ’Sarah Palin, escucha, gracias”, bromeó. Entonces, batió los récords de audiencia del programa y la lanzaron al número uno en iTunes en solo un día.

La autora de temas como Rolling in the deep dejó claro que todavía no había finalizado su próximo trabajo y que, por este motivo, no era la invitada musical sino que tenía que participar como cómica. “Prefiero ponerme unas pelucas, tomar una copa de vino o seis y ver qué pasa”, dijo sobre esta variante, haciendo referencia a su recordada pillada con Jennifer Lawrence en un bar LGTBI de Nueva York.

″¿Por qué no soy la invitada musical? Mi álbum no está terminado y tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas”, señaló.

Tras esto, Adele protagonizó varios de los sketches cómicos característicos del programa en los que intercaló varios éxitos como Hello, Rolling in the deep o Someone like you. “Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida, primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21 y luego, aún más famosa, a los 25”, bromeó en referencia a los títulos de sus álbumes.