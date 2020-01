Primero adelgacé, ahora quiero recuperar mi autoestima

Así que, durante un tiempo, fue genial. Pensándolo más en profundidad, me doy cuenta de que perder peso no ha solucionado ninguno de mis problemas más importantes. Abusé de ese chute de energía natural y me obligaba a hacer cualquier tipo de actividad física, ya fueran saltos en estrella o abdominales, cada vez que comía. Fue entonces cuando me di cuenta de los obstáculos por los que me estaba forzando yo misma a pasar. La comida estaba constantemente en el primer plano de mi mente y no podía dejar de contar y recontar calorías para asegurarme de que no me había pasado de mi límite diario.