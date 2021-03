Adidas presenta su nueva campaña con una modelo sin depilar

View this post on Instagram

Ella no ha sido la única en recibir críticas por no depilarse. La cantante Amaia Romero vio como la polémica la perseguía durante días por acudir a la alfombra roja de los Cosmo Awards y de los Goya sin depilar, y por subir imágenes con vello en las axilas a redes sociales. La artista confesó en una entrevista con El HuffPost que le “da pena” que se de importancia a esta cuestión cuando ya debería estar “normalizado” y que para ella no es una estrategia mediática sino que lo tiene “integrado”.