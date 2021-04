Adiós a una de las leyendas urbanas más extendidas sobre los radares: te pueden 'cazar' igual

Los radares de las carreteras están rodeados de decenas de leyendas urbanas. Una de ellas es tan falsa como extendida: estos dispositivos disponen de flash para hacer las fotos, así que si pasas por uno de de ellos y no ves el ‘relámpago’ o destello de luz es que no te ha cazado.

La teoría parece buena pero, como explica Mapfre en su página web, no te debes fiar: “El hecho de que no veamos el flash no significa que el radar no se haya activado por nuestra excesiva velocidad, sino que éstos utilizan otra tecnología de infrarrojos”.

Además, la cadena Cope ha desmentido otra creencia muy extendida y que puede costar algún disgusto a los conductores: frenar justo antes de pasar por el radar a veces no tiene efecto.

Eso se debe a que, en ocasiones, hay colocados radares dobles: cuando piensas que ya has pasado el aparato porque has visto la caja o la señal donde se esconde, te espera otro un poco más adelante que es el encargado de ‘pillar’.

Además, Tráfico cuenta desde el año pasado con otra arma: colocar un radar móvil un poco más adelante del fijo.

Mientras, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han lanzado un manual para orientar a los ayuntamientos y entidades locales en la implantación de la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora (km/h) en las vías urbanas y travesías, con motivo de la publicación de la última modificación del Reglamento General de la Circulación que comenzará aplicarse a partir del 11 de mayo.

El documento pretende trasladar de una forma gráfica los posibles casos que se pueden dar en las poblaciones de España, con el objetivo de promover y ayudar a las Autoridades Municipales a aplicarlos de forma efectiva. El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación, y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.