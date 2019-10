Adiós al cosmonauta que voló por el espacio

Andrei Makhonin via Getty Images

Andrei Makhonin via Getty Images Alexei Leonov.

Cuenta el astrofísico Garik Israelian que el día que Alexei Leonov conoció a Stephen Hawking, el cosmonauta se quedó de piedra. Había encontrado alguien más fuerte que él, un ser humano que seguía haciendo ciencia y divulgando en un estado físico llevado al límite. Leonov y Hawking, fallecidos ambos en menos de dos años, han sido, y serán aún después de su muerte, grandes leyendas en el mundo de los viajeros espaciales y de los que viven mirando las estrellas. Gracias a Israelian, ambos quedaron unidos bajo la capa de Starmus, un festival de ciencia y cultura que se ha quedado sin dos de sus grandes aliados. En herencia, el cosmonauta y el físico han dejado como legado una medalla que premia a quienes más hacen por divulgar las grandes historias de la ciencia.

Garik Israelian ha sido de los asistentes –el único residente en España– que estuvo en el funeral del que fuera el primer ser humano que se dio un paseo espacial, mientras estaba enganchado por una especie de “manguera” a una pequeña cápsula. Ocurrió un 18 de marzo de 1965 y en charlas y entrevistas a lo largo de su vida, Alexei relataba su odisea con pelos y señales, gesticulando para describir el momento en el que intentó volver a entrar en la cápsula y no podía porque su traje espacial, en el vacío, se había inflado por la presión. “La última vez que hablé con él fue el 12 de abril pasado, fecha en la que siempre celebraba el viaje de su amigo Yuri Gagarin y que logró que se conmemorara cada año en Rusia. De camino a los actos, su comitiva siempre paraba en un lugar a beber vodka, porque era el sitio que en el que había estado con Gagarin, como si fuera un rito, y en una ocasión lo hice con ellos. Era vivir la historia”.

Fue en 2010 cuando el astrofísico armenio, fundador de Starmus, empeñado en sacar adelante Starmus en Tenerife –es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias– logró que una amiga común le presentara al mítico Leonov, el mismo que recordaba de la televisión en su niñez, cuando guionizaba películas de ciencia-ficción. “Al principio, recuerdo que fue serio conmigo, me sentí como si estuviera examinando a un estudiante, pero cuando le hablé de un profesor que tuve y era amigo suyo, cambió. Le entusiasmó que quisiera rendir un homenaje al viaje de Gagarin y se ofreció a escribir conmigo a los astronautas de las misiones Apolo para que se sumaran. Fue un gran éxito total porque al final convenció a muchos, hasta al esquivo Neil Armstrong”, recuerda Israelian.

Y es que la relación entre el cosmonauta y sus amigos de la NASA venía de antiguo. Se remontaba a la misión Soyuz-Apolo de 1975, conocida como Misión de Paz en el Espacio. En plena Guerra Fría, esta aventura consiguió que Rusia y Estados Unidos se dieron un ‘apretón de manos’ cósmico, simbolizado en los brazos de Alexei Leonov y Thomas Sttaford, quien a sus 89 años, y ya en sillas de ruedas, el pasado día 14 de octubre no quiso perderse el entierro de quien consideraba su hermano ruso. “Esa relación con sus amigos de la NASA le trajo algún problema. Cuando visité a Alan Bean, piloto del módulo lunar del Apolo XII, me enseñó el regalo que Alexei le había hecho y tenía en lugar preferente en su casa; también fue gran amigo del escritor Arthur C. Clarke”, recuerda el director de Starmus.