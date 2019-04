En la censura está la respuesta. La película de 1967 se estrenó en España un año después, el 26 de septiembre de 1968, cuando la censura ejercía un control absoluto sobre las películas estrenadas en España. Adivina quién viene a cenar no fue diferente a otras.

Hubo dos escenas que no pasaron el control del régimen franquista y, como explican desde la cadena pública, no se doblaron al español en ese momento. Hacerlo siete años después hubiese sido complicado y hoy carecería de sentido porque, entre otras cosas, las voces no serían las mismas. Habría que doblarla de nuevo.

Esto explica por qué esas dos escenas, una de ellas sobre el activista Martin Luther King, se proyectan ahora en versión original subtitulada. Y por qué pasa lo mismo con otros clásicos emitidos en La 2.

Adivina quién viene esta noche, de Stanley Kramer