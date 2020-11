Adolescentes, redes sociales y sexo en pandemia: un cóctel explosivo

primipil via Getty Images

Por Christian Moreno Lara, responsable académico internacional y director del Área de Jurídico de la Universidad Internacional de Valencia, y Laura Carrascosa Iranzo, c oordinadora del Máster Universitario en Criminología: Delincuencia y Victimología , Universidad Internacional de Valencia:

En primer lugar, tenemos que conocer cómo la utilización de las redes sociales o los dispositivos electrónicos con fines sexuales no conlleva un riesgo en sí misma. De hecho, debemos entender que los/as adolescentes se relacionan con sus iguales a través de las tecnologías, sobre todo en esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo.

Relaciones sexuales virtuales

Por tanto, sus relaciones sexuales también se han trasladado al mundo virtual. En este sentido, el envío consentido de imágenes o vídeos con contenido sexual no tiene por qué ser un peligro. Pero para que esta práctica no conlleve graves riesgos se debe realizar siguiendo una primera recomendación básica: no enviar contenido en el que se pueda reconocer la identidad de la persona.