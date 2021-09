De villanos a héroes: cómo los adolescentes han desmontado los prejuicios sobre ellos y el covid

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images Una enfermera vacuna a un joven en Ogíjares (Granada) el 30 de agosto de 2021.

Javier Padilla va más allá y califica este hito de “barbaridad”, sobre todo cuando lee que en comunidades como Asturias el 90% de los niños de entre 12 y 19 años ya ha recibido al menos una dosis. Pedro Gullón , experto en Salud Pública y Medicina Preventiva, habla de “éxito”. “Los jóvenes tienen menos percepción del riesgo de la enfermedad porque las consecuencias en ellos son menores, y se temió que acudieran menos a vacunarse, pero no ha sido así”, explica. “Cuando se redujo el ritmo de vacunación en agosto fue porque la gente estaba de vacaciones”, aclara el epidemiólogo.

“Ya se ha visto que la pandemia no es un problema de los jóvenes ni de una conducta intrínseca a ellos. Una vez que se ha abierto la posibilidad de vacunación, se han vacunado”, señala Padilla. Según los últimos datos de Sanidad, el 76% de las personas de entre 12 y 19 años tiene al menos una dosis puesta, porcentaje que es un punto y medio menor en los veinteañeros.

A principios de julio, cuando los contagios por los macrobrotes costeros habían perdido el control y la curva subía y subía, se asumió que en España había comenzado una quinta ola, y se bautizó como “la ola joven”. Para Javier Padilla , médico de familia, debería haberse llamado “la ola de los no vacunados”.

Gullón explica que el curso pasado “los colegios no sirvieron como multiplicadores de la infección en ningún momento, sino que reprodujeron la incidencia comunitaria que había fuera”. “Si algo aprendimos el año pasado es que los colegios, más que ser un elemento dinamizador de la transmisión, sirven para especular, en el sentido de que reflejan la dinámica de transmisión que existe a las puertas del colegio”, coincide Padilla. “El colegio no es un contagiódromo; pero si la sociedad es un contagiódromo, el colegio también lo será”, resume.

Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images

Marta Fernandez Jara/Europa Press via Getty Images Una clase en una escuela de Madrid, el primer día de vuelta al cole, el 6 de septiembre de 2021.

Este año se cuenta con el elemento diferenciador de la vacunación, no sólo entre los estudiantes mayores de 12 años —el 45% tiene la pauta completa—, sino entre el profesorado, cuya cobertura vacunal se estima en el 90%. Y esa es la clave para que este año se plantee “un escenario más positivo”, asegura Gullón. “Aunque la vacuna no esté diseñada para frenar la transmisión, sí la reduce bastante”, abunda. A Javier Padilla, como padre, le tranquiliza también que los maestros estén más protegidos que el año anterior. “A algunos nos preocupaba que estuvieran tan expuestos”, reconoce, sobre todo teniendo en cuenta que los niños de menos de 6 años no llevan mascarilla.