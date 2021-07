¡Adopta un gato callejero!

RAUL ARBOLEDA via AFP via Getty Images

RAUL ARBOLEDA via AFP via Getty Images

Un día Tigerinno, después de años padeciendo las inclemencias y peligros de la calle, perdió el interés por la vida y dejó de comer. Se quedó muy delgado y a punto estuvo de fallecer, ya que cuando un gato decide dejarse morir, suele llevarlo hasta sus últimas consecuencias; solo un milagro puede hacer que la muerte no lo visite.

En este caso no ocurrió así, ocurrió el milagro. Y es que, una persona que pasó un día por delante de la colonia se enamoró de él y se lo llevó con ella a casa, proporcionándole nuevamente el amor y el calor de hogar que un día tuvo y perdió.

Tigerinno se adaptó rápidamente a su nueva vida y recuperó las ganas de comer y de vivir. Hoy en día es un gato feliz y agradecido, que sabe que la vida le ha dado una segunda oportunidad y no la quiere dejar escapar.

Alfonso no corrió su misma suerte. Pese a ser tremendamente sociable, nadie reparó en él, nadie le dio esa segunda oportunidad. Pese a ser dos años más joven que Tigerinno, murió este martes, víctima de la enfermedad que ambos padecían.

La mayoría de las personas que deciden adoptar un animal buscan que sea joven —si es posible, cachorro de no más de un mes—, de raza y de color claro, o blanco. Los gatos sin raza, en colores grises y, especialmente, las gatas carey y los gatos negros no suelen tener salida. Si además el gato es de edad avanzada, es un milagro que alguien decida adoptarlo. Y si a ello se le suma el que se trate de un ejemplar que vive en alguna colonia felina sus posibilidades de ser adoptado son prácticamente nulas.

Realmente las cosas no son así. Para empezar, los gatos que viven en colonias no son salvajes, sino ferales, es decir, gatos que se han acostumbrado a la vida en la calle. Solo algunos han nacido en ella. La mayoría proceden de la comodidad de un hogar del que se han visto privados tras ser abandonados por sus dueños, y no les ha quedado otra salida que amoldarse a la vida en el exterior.