Los insultos de Adrián Lastra a los padres que no cumplen las normas de los paseos: "Dejad de hacer el gilipollas"

El primer día de alivio del confinamiento para los más pequeños dejó algunas imágenes de personas que no guardaban la debida distancia de seguridad o que incumplían la norma de que solo un adulto puede acompañar al menor.

“Lo siento mucho... pero es que me hierve la sangre”, escribió este domingo el actor Adrián Lastra en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo que dirigió a los padres que no respetan las normas de los paseos con los niños.

Lo siento mucho... pero es que me hierve la sangre..... pic.twitter.com/n0hyZMVK14

“Si no sabéis someteros a las reglas que ha puesto el Gobierno no salgáis a la puta calle”, continuó.

“Dejad de hacer el idiota, el imbécil, porque hay muchas vidas en juego. Hay gente que llevamos dos meses encerrados en casa y me parece... ¡es que me salen solo palabrotas! Solo me sale decir ’Sois tontos, sois idiotas, sois gilipollas”, añadió antes de recordar a las personas que están falleciendo o están ingresadas.

Para rematar, el protagonista de Primos soltó: “Y luego sois vosotros los que salís a los balcones a aplaudir. Iros a la mierda”.