Adriana Abenia, operada de un "bulto sospechoso" en el pecho

Borja B. Hojas via Getty Images Adriana Abenia en la fiesta de 25º aniversario de la revista 'GQ' en julio de 2019.

Este martes la colaboradora de Espejo Público (Antena 3)Adriana Abenia ha revelado a sus seguidores en redes sociales que ha tenido que ser intervenida por un “bulto sospechoso” en el pecho.

La presentadora y actriz ha confesado que había dudado si dar o no la noticia, pero que finalmente se ha lanzado para evitar rumores acerca de su inactividad en redes sociales. Lo ha hecho con un mensaje de ánimo y una foto desde la habitación de la clínica tras la operación en Instagram.

“No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida. Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien”, ha señalado.