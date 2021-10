Adriana Lastra agacha la mirada, lo piensa bien y le da a Vox una réplica incontestable

El Congreso de los Diputados acoge este jueves el debate sobre la llamada ‘Ley del Solo sí es sí’ que ha puesto en marcha el ministerio de Igualdad de Irene Montero.

En dicho debate, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha dejado una sonada intervención dirigida directamente a los diputados de Vox.

La diputada socialista ha sido clara y tras meditar unos segundos su réplica ha señalado: “Se lo voy a decir de una manera muy sencilla, ustedes perdieron el poquito crédito que tenían, si es que alguna vez tuvieron alguno, el día que uno de sus diputados tuvo que dimitir porque fue denunciado por violación, para el que la Fiscalía pide cinco años de prisión, y ustedes le despidieron con un ’mucho ánimo, una reacción ejemplar’”.

Una intervención que ha sido aplaudida por parte del hemiciclo. “No me hablen de las víctimas. No me hable usted de violencia sexual y no me venga aquí a dar lecciones a los grupos que nos hemos dejado la piel en defensa de las mujeres de este país”, ha sentenciado Lastra mientras la diputada de Vox, Carla Toscano, negaba con la cabeza.

Adriana Lastra se refería en su discurso a la dimisión de Carlos Fernández-Roca, que dejó su cargo en el Congreso el pasado mes de noviembre. El exrepresentante de la formación de Santiago Abascal renunció a su acta tras conocer que una joven le acusó de tener relaciones con ella sin consentimiento aprovechando su estado de embriaguez.

Tal y como recoge La Vanguardia, los hechos habrían ocurrido la noche del sábado 7 de noviembre cuando Fernández-Roca quedó con una joven veinteañera y profesora de religión. Según el relato de la joven, el exdiputado de Vox habría abusado sexualmente de ella aprovechando que había bebido en exceso.