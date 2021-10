Adriana Lastra sorprende a Aimar Bretos al desvelar cómo se enteró de la reunión que reclamó Ione Belarra

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha lamentado este martes el “ruido” que, a su juicio, genera Unidas Podemos con las medidas que aprueba el Gobierno, como el ingreso mínimo vital o la reforma laboral, y ha asegurado que se enteró por Twitter de la reunión que reclamó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ante los “intentos de injerencia” de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Preguntada por la próxima fecha de la reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo de la coalición, la exportavoz parlamentaria ha asegurado que espera que “la próxima vez” no se entere por un tuit de que le soliticitan una reunión porque es una forma de hacer política que no comparte. Así de claro lo ha dejado en los micrófonos de la Cadena Ser en Hora 25.

Cuando Aimar Bretos ha señalado que entonces dijeron que habían avisado la noche anterior, Lastra lo ha negado. “A mí no me gusta decir que la gente mienta, probablemente quien haya dicho eso estaba equivocado, o no tenía toda la información”, ha apuntado.

“Esa misma mañana, nada más se me informó de que Ione Belarra había puesto el tuit, yo la llamé, y una de las cosas que le dije, además de que por supuesto en los próximos días reuniríamos la mesa, es que la próxima vez nos enteráramos por una llamada de teléfono, que no hacía falta que se enterara todo el país a través de un tuit, incluidos nosotros”, ha añadido.