En Barajas: "A mí no me han hecho controles de temperatura. Eso sí, todos con mascarilla"

Antonio Torres, un viajero de mediana edad procedente de Ámsterdam, sospecha que ha tenido que pasar por delante de una de esas cámaras porque cuenta que nadie se ha acercado a él con un termómetro. “No me han hecho nada. Solo he entregado la hoja informada con mis datos. Pero controles de temperatura no me han hecho directamente. Me figuro que habrá cámaras. Yo no he visto que se llevaran a nadie o apartaran a nadie para hacerle pruebas”.

Fomento asegura que se está vigilando tanto a los pasajeros que llegan en vuelos de repatriación de todo el mundo, como a los procedentes de territorio Schengen. El propio ministro, José Luis Ábalos, insistió en que el nivel de exhaustividad de estos controles, que ya se están haciendo desde el 15 de mayo en las zonas de facturación, embarque y recogida de equipajes, se hará a partir del próximo 1 de julio a los viajeros de terceros países.

El PP, con la presidenta madrileña al frente, quiere convertir Barajas en un nuevo 8-M para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Los populares dicen que es un coladero de infectados; una bomba que puede estallar en cualquier momento y provocar rebrotes en la ciudad más poblada de España y en el resto del país ahora que las carreteras han recobrado el pulso tras el fin del estado de alarma.