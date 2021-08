“La violencia no empezó en las últimas semanas. La violencia nunca ha cesado en Afganistán”

WAKIL KOHSAR via AFP via Getty Images

WAKIL KOHSAR via AFP via Getty Images Un talibán patrulla una calle en Kabul (Afganistán) el 17 de agosto de 2021.

Hay quien predice que dentro de unos días no nos acordaremos de Afganistán . También hay quien se pregunta por qué no nos acordamos de ellos —y de ellas— en los últimos diez, veinte o cuarenta años, el tiempo que lleva el país en guerra .

“Los afganos no estaban contentos, sabían que Occidente los ha usado , pero sabían que les daba una especie de armadura”, dice. Lo que ha ocurrido ahora, compara, “es como quitar un andamio a una casa a medio hacer”. Y el pronóstico de Galán para el futuro próximo es oscuro: “Los progresos de estos años se borrarán, me temo que en días”.

Charlemagne Gómez tiene una sensación parecida estos días, y hay momentos en los que no puede contener las lágrimas. “No me lo creo, no me lo creo, es una pesadilla”, repite al teléfono. Esta inglesa de ascendencia española y residente en Granada ha vivido temporadas en Afganistán como observadora electoral, trabajando con la ONU, la Comisión Europea y varias ONG de lucha por los derechos de las mujeres.

En los últimos días, Gómez apenas descansa. Se ha propuesto ayudar a sus amigos y conocidos afganos que tratan de salir del país de forma desesperada, y se encuentran con el caos, la incertidumbre y la falta de información. “Miedo” es la palabra que más repite Gómez durante la conversación. Cuenta que algunos de sus amigos han conseguido huir, pero muchos han tenido que dejar en Afganistán a sus familias. “Han dejado a su mujer y a sus hijos, y tienen muchísimo miedo. Sobre todo por sus hijos, por si los convierten en soldados talibanes, y por sus hijas, por si acaban en matrimonios forzados”, explica la observadora.