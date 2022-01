Ágatha Ruiz de la Prada causa asombro por sus palabras sobre Urdangarín: la cosa viene de lejos

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images Ágatha Ruiz de la Prada, en un evento social.

Las fotos en las que se ve a Iñaki Urdangarín de la mano de una mujer que no es la infanta Cristina siguen dando que hablar. Una de las últimas en sumarse a la conversación ha sido Ágatha Ruiz de la Prada, que ha dejado a muchos descolocados con sus palabras sobre el todavía yerno de Juan Carlos I.

En declaraciones a Europa Press, la diseñadora ha revelado que ella estaba presente cuando la infanta y el por entonces jugador de balonmano se conocieron y que, ya entonces, ella de alguna manera vio venir lo que finalmente ha pasado. “Nunca me gustó. Estaba yo el día que se conocieron, imagínate. No, pero encuentro que para una infanta, un jugador de balonmano... no sé”, ha explicado.

Con esos antecedentes se puede comprender algo mejor el tono que Ruiz de la Prada emplea para hablar del todavía marido de Cristina de Borbón, al que parece directamente no soportar. De hecho, la diseñadora llega a recomendarle a ella “que se busque otro, pobrecillo, es que no vale para nada este hombre”.

Hay más. “Yo creo que ella le tenía que haber mandado a la mierda hace muchísimo tiempo”, afirma la diseñadora, que remata con otro consejo para la hermana de Felipe VI, que de momento no se ha pronunciado sobre las imágenes de su marido con otra mujer. “Que le dé una patada a este, que se la tenía que haber dado hace mucho tiempo”, recomienda.