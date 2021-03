Ágatha Ruiz de la Prada pide perdón: "Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas"

Ágatha Ruiz de la Prada ha pedido perdón a Juan del Val por lo que dijo de él en una entrevista a El Confidencial.

Hace unas semanas, con motivo de su participación en El Desafío, la diseñadora se despachó contra del Val, jurado del programa y colaborador de El Hormiguero, por lo que ella consideró una valoración fuera de lugar.

De la Prada tuvo que interpretar un fragmento musical de la película La La Land, la cinta protagonizada por Emma Stone y por Ryan Gosling y la actuación fue cuanto menos curiosa.

La concursante explicó que durante la grabación del programa, Del Val “se envalentonó” en su valoración: “Se le fueron un poco los papeles. Me metió un bocinazo que no veas... yo creo que fue por la presencia de Pilar [Rubio]. Me dijo que lo que había hecho era una puta mierda, que era un número infantil... Que sí, que estamos en televisión, pero no era necesario llegar a ese punto. Se puso muy tonto y estuvo muy mal, todo el mundo se quedó anonadado”.

El aludido no quiso entrar al trapo y señaló que tiene “demasiada clase como para insultar a alguien”.

Ahora, la diseñadora ha querido pedir perdón por sus declaraciones en un comunicado que ha publicado en Twitter: “Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa El Desafío. Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada. Espero que Juan pueda aceptar mis disculpas”.