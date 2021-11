La Agencia Española del Medicamento avisa de que "al final nos vamos a infectar todos"

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Un grupo de personas paseando por la calle Fuencarral de Madrid.

En este sentido, Agustín Portela ha dejado entrever que esa cohorte de edad podría acabar recibiendo una dosis de la vacuna cada año. “En ese grupo de edad, a lo mejor, va a haber que vacunarlos cada año porque lo que he visto aquí con una tercera dosis es que hay una subida de anticuerpos”, ha esgrimido, dejando claro que esa es su predicción.

A su juicio, a partir de una determinada edad y cuando se tengan distintas patologías, sería necesario tener que darles “pinchazos sucesivos” para lograr esa alta tasa de anticuerpos. Se trata de “evitar que aunque lleguen cien partículas, las neutralices el día uno y no que te multiplique un poco el virus y te cause un poco de fiebre y te cause mortalidad”.