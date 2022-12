Agoney cuenta que fue novio de Raoul en 'OT 2017' y éste lo desmiente

Una tuitera publicó las imágenes, grabadas en marzo, en las que se escucha a Agoney contando en un acto público: “No me dejaban besarme con Raoul, que era mi novio entonces”.

“Agoney y yo NO éramos pareja en OT 2017”, escribe el catalán. “El beso se me aconsejó darlo porque, cito textualmente: ‘Estás a una altura de programa que te juegas mucho y tu canción es muy plana y no te luces’ por profesores del programa”, agrega.