La agonía de romper con tu pareja en plena cuarentena

A Scott, una de las cosas que más le está costando es no tener forma de medir cómo va su progreso a la hora de superar a su ex. Antes, salir y estar rodeado de sus amigos le ayudaba a calibrar su recuperación.

“Al menos antes me podía preguntar: ¿me siento deprimido rodeado de gente o noto que vuelvo a sonreír? ¿Me dan igual todas las mujeres del bar o hay alguna que me parece interesante? ¿Me siento bien conmigo mismo?”, comenta. “Ahora, al no estar rodeado de gente, no puedo darme cuenta de esas cosas. No tengo forma de medir mi recuperación”.

Gilbert comprende esa angustia, pero no coincide en eso de que no haya formas de valorar el progreso tras una ruptura.

“Una forma de hacerlo durante la pandemia es escribir un diario: escribe todos los días de 5 a 10 cosas que te hayan alegrado (una ducha caliente o tener comida en el frigorífico) y quédate con eso. Pasado un tiempo, si lo sigues haciendo de forma constante, notarás que te resulta más sencillo dejar de centrarte en lo que no tienes para centrarte en lo que sí tienes”, sostiene.

Gilbert también subraya que recuperarse después de una ruptura no significa dejar de sufrir, sino que más bien “aprendes a dejar de reaccionar de malas maneras a tu discurso de ‘voy a estar solo el resto de mi vida’ y empiezas a pensar en positivo”.