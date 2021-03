El siciliano que no se afeitará hasta dar con los asesinos de su hijo

Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images

Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images Vincenzo Agostino, padre del policía Antonino Agostino, en un acto por el aniversario del asesinato de Paolo Borsellino.

“Hice esa promesa sobre el féretro de mi hijo. Entonces algunos no me tomaban en serio, pero aún hoy la mantengo”. El que habla es Vicenzo Agostino y el juramento al que se refiere puede verse en su rostro. Se trata de la larga barba que lo recubre y que el siciliano prometió que no cortaría hace 32 años. Lo hizo cuando su vástago y la esposa de este, Antonino Agostino e Ida Castellucio, fueron tiroteados.

Detrás del crimen y del gatillo se halla la mafia italiana, o al menos eso se desprende de la primera sentencia judicial sobre el caso. El Tribunal de Palermo acaba de condenar a cadena perpetua al mafioso Nino Madonia, quién ya está en prisión. El capo Gaettano Scotto, el otro acusado de ser el autor material del asesinato, será procesado por homicidio a partir del 26 de mayo. No será el único, pues Paolo Rizzuto también lo será por encubrimiento.