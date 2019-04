"Se está hackeando directamente a los usuarios, tirando de egos y apetitos"

No he escrito un manual de odio. La tecnología es útil y ahora mismo, sencillamente, ya no podemos renunciar a ella. Estamos teniendo una enorme cantidad de beneficios que nos están llegando día a día, en temas médicos, de movilidad, de comunicación… No seríamos capaces de aparcar todo lo que nos está dando. El problema es que nos hemos metido a utilizar esa tecnología antes de que haya una regulación y antes de que sepamos las consecuencias que tiene su uso. Dicho esto, creo que tienen un potencial tremendo. Lo peor que nos podría pasar en el ciberespacio es quedarnos fuera de él. Es la principal amenaza que tenemos, porque cualquier riesgo que podamos estar corriendo estando dentro es menor que renunciar a todas las ventajas que tiene.

El móvil es uno de los instrumentos que tiene el Ministerio de la Verdad moderno, pero más bien el gran controlador son las redes sociales , que están detrás del acceso que tenemos muchas veces a la información. Por eso me parece tan trascendental el papel de los periodistas serios y de investigación, que no buscan vender titulares sino el contenido de la noticia, desmenuzarla y dar realmente información, no mensajes interesados. Las redes sociales, atribuyéndose la característica de no ser medios de comunicación, se quedan simplemente con la parte comercial, que les está dando muchísimo dinero con nuestros datos, pero no bajan a informar realmente y proporcionar elementos para ejercer la libertad por nuestra parte.

Estamos muy cerquita, con tecnologías que Orwell no se imaginó en ningún momento. Estamos muy cerca, más que de conectar todo, de controlar todo. Todo está ya prácticamente conectado, no sólo en el primer mundo, sino en casi todas partes, y de aquí a cuatro o cinco años estará conectado también hasta el último africano en la aldea más remota. Al mismo tiempo, todo estará controlado por el que lo conecta. El título del libro hace referencia al de Orwell pero quizá también estamos yendo al escenario de Aldous Huxley , aquel Un mundo feliz . Nos lo ponen todo muy fácil y nosotros vivimos muy felices renunciando a nuestra libertad y nuestra privacidad en aras de, simplemente, la comodidad.

En ese caso, es una necesidad que tenemos desde siempre. Lo que nos han dado es el mecanismo perfecto para que todo el mundo busque todos los días sus 15 minutos de gloria. El problema es que no sólo hay algoritmos y programas, sino que hay egoritmos que se han consolidado. Es una palabra que uso en un intento de ilustrar que, además de programas y tecnologías, hay personas. No sólo están recurriendo al hackeo de las redes, los números, las tecnologías, sino que muchas veces están hackeando directamente a los usuarios, tirando de los egos y apetitos que tenemos, del afán de comodidad que tenemos y que nos han vendido muy fácilmente con estos programas supuestamente gratuitos.

Es que nos quedamos a veces con lo superficial, con el pánico a que nos roben la cuenta corriente, cuando en realidad las letras, que en código binario también se componen de números, forman palabras, y las palabras son las que mueven a pensar si eres más rico o más pobre, más que el hecho de tener más o menos dinero. Comento en la obra el cuento la camisa del hombre feliz : ese hombre que no tenía camisa, pero tampoco sabía que la necesitaba. A nosotros nos han creado la necesidad de tener una camisa o de tener un coche o el último modelo de teléfono y eso es lo que nos hace consumir y sentirnos felices o desgraciados en función de que poseamos eso o no lo poseamos. La generación de esas ideas y necesidades está ahí. Sí, los números son importantes, pero lo más importante al final es cómo pensamos y los valores que tenemos.

La guerra ya ha dejado de ocurrir en el campo de batalla, lejos de los ciudadanos. Preocupó mucho hace unos años cuando los terroristas trajeron la guerra entre la gente y ya no te sentías seguro en ningún sitio más que en tu casa, encerrado, donde tenías la casi seguridad de que nadie te iba a hacer daño. Ahora la guerra se desarrolla dentro de cada uno de nosotros. No van a venir a matarte -aunque queda poco también para que eso se pueda hacer por medios informáticos-, pero lo que van a hacer es venir a cambiar la forma que tienes de pensar. Al final, en la guerra de lo que se trata es de cambiar la voluntad del adversario y aquí van a venir a cambiar tu forma de pensar dentro de tu cabeza, a través de las redes sociales, los buscadores o la información que te llega. Nos hemos convertido, nosotros, en un campo de batalla en el que están luchando empresas, estados, personas… y eso nos coloca en una posición similar a la del salvaje oeste: puedes correr, pero no esconderte, porque no hay dónde hacerlo.

Tal cual. Es lo que llamamos la infoxicación, una intoxicación de información, muchas veces manipulada, que no nos dice realmente nada. Tenemos información por todas partes, pero no conocimiento. Ninguno.

En un momento dado de este proceso, también se han ido a lo cómodo, a lo fácil. Las redes son un mecanismo estupendo para distribuir información y la apuesta es clara: “pues vamos a subirnos al carro”. Pero se ha hecho sin daros cuenta de que eso lo que hacía era poneros en manos de las plataformas que distribuían esa información, que perdíais la auctoritas que han tenido los medios de haber tenido el tiempo de informarse, dedicar los recursos para profundizar en la noticia y dar una opinión formada. Yo no digo que los medios tengan que ser neutrales, no, cada uno debe tener su ideología; el problema es cuando nos quedamos en la superficie, metiéndonos ahí en las olas, sin profundizar nunca. Ya no es que tengamos una ideología u otra, es que no tenemos ninguna. Vamos a saber la temperatura que hace, sin enterarnos realmente de qué tiempo va a hacer.

Nos han puesto muy fácil convertirnos en ciudadanos consumistas, nada más, de los que se dejan hacer. Lo que hemos hecho ha sido dejar de comprometernos con el funcionamiento diario de la comunidad en la que vivimos, incluso con el de la familia. Dedicamos todo nuestro esfuerzo a ir consumiendo píldoras de información que no nos llevan a nada, pero ningún esfuerzo a profundizar en esa información y en crearnos nuestras propias ideas y valores. Al final, nos convertimos en carne de cañón, en consumidores pasivos de democracia, en la que no tenemos prácticamente nada que decir ni ganas que decirlo. Gritamos mucho, pero no decimos nada, por resumir.

¿Y quién es “la mano que mueve el ratón”?

Yo incito a la gente a que lo mueva ella, a que sean los ciudadanos los que construyan su propia narrativa y su propia imagen. En el caso de que no muevas tú el ratón, alguien lo va a hacer por ti. Y la mano que mueve el ratón es la mano que domina el mundo, parafraseando a la película. Lo que está ocurriendo es que dedicamos mucho tiempo a nuestra imagen física, a cómo vestimos o nos peinamos o al lenguaje no verbal y muy poco a nuestra imagen lógica, que están viendo miles de personas. Algunos, además, intentando que no se corresponda con lo que hay realmente. Hemos visto recientemente campañas de difamación que aprovechan la capacidad de difusión de las redes para hundirle la reputación a cualquier persona, normalmente en el ámbito de la política. Si no eres lo suficientemente activo, si no existe una transparencia por tu parte, que desacredite cualquier declaración que pueda haber después con lo que haces, que no sea consecuente con tu línea de acción habitual, te puedes arriesgar a que en un momento dado alguien se apropie de tu imagen.

También aborda la revolución de las máquinas y la incertidumbre que genera su implantación. ¿Nos quedaremos sin trabajo?

Si lo que pretendemos es vivir cómodamente de lo que hemos aprendido en estos años, si lo que pretendemos es convertirnos de alguna manera en una máquina que simplemente sabe hacer cosas de forma repetitiva, entonces sí, tenemos que preocuparnos mucho, porque las máquinas lo hacen muy bien, mucho mejor que nosotros, de una forma mucho más barata, sin protestar, sin descansar… Sin embargo, si lo que pretendemos es ser más humanos, más personas, aportar el valor de ser no sólo inteligentes como una máquina, sino de la empatía, las características propias las personas, no tenemos que temer nada. Al contrario: las máquinas van a liberarnos del resto del trabajo. No ahora, a lo mejor dentro de 10 o 20 años, pero van a permitir que nos centremos en la parte más creativa y humana de nuestra labor. Van a sustituir sobre todo tareas concretas, no trabajo como tal. En el caso de su oficio, por ejemplo: van a facilitarle mucho al periodista el acceso a la información, de tal manera que pueda dedicarse a profundizar en ella, relacionarla con otros temas y construir un discurso, en lugar de dedicar muchísimo tiempo a encontrar la información. El problema ha sido, es y será el periodista que siga pensando que su trabajo es encontrar la información, cuando la información está en Google ya. A ese sí le van a quitar el trabajo.

¿Estamos preparados para abordar este mundo hiperconectado, como ciudadanos y como Gobiernos?

Tenemos en Europa, y en España en particular, un talento descomunal, los mejores ingenieros, profesionales tremendamente formados, muy imaginativos, innovadores, y lo que nos falta es la estructura fiscal, organizativa, económica, incluso la mentalidad de saber aprovechar ese talento. Tenemos la materia prima, pero nos falta el liderazgo y, en parte, la financiación para poder competir. Si no, el grave problema que vamos a tener es que nos va a venir toda la tecnología de fuera. Las últimas empresas europeas del campo tecnológico han prácticamente desaparecido.

Lo que está pasando con la pelea por el 5G entre EEUU y China, en la que Europa no dice casi nada...

Sí. Es una tecnología que va a tener muchísima más potencia, es por donde pasa la información, es donde conectas las aplicaciones. Evidentemente, el que controle eso va a tener muchísimo poder, sea quien sea. A partir de ahí, tendremos que decidir en primer lugar si vamos a ser nosotros los que ponemos el 5G en Europa o si se lo vamos a subcontratar a alguien, si vamos a dejar que alguien nos ponga el escenario. Tendremos que jugar con las reglas que nos lleguen. Después hay que decidir con quién queremos ponerlo. En cualquiera de los dos casos estaremos a merced de las tecnologías que nos hayan facilitado otros y, probablemente, perdiendo el último tren que nos permita ponernos alguna vez a su altura. Dependiendo de terceras potencias va a ser muy difícil que seamos capaces de desarrollar nosotros algo sin pasar por lo que están haciendo ellos. Tendríamos que ser nosotros los que estuviéramos en alguno de los nichos que permite el mercado en esta tecnología, al menos. En Europa, por población, cultura y muchas circunstancias más es casi imposible que podamos competir en 5G con China o EEUU, pero sí tenemos que ser capaces de identificar algunas tecnologías concretas en las que podamos ser punteros y relevantes. Que tengamos algún cromo que cambiar con los otros.