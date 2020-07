Agreden a unos periodistas de 'Cuatro' en Lleida mientras informaban del coronavirus

Nervios y tensión en Lleida por el repunte del coronavirus y el riesgo de un confinamiento agravado desde este miércoles. Una reportera de Cuatro al Día (Cuatro) y su cámara lo han vivido en primera persona y han sufrido una agresión este martes mientras realizaban una conexión.

La periodista Rocío Cano lo ha contado en pleno directo: “Sin darnos ningún motivo ni explicación, nos han tirado una silla y a mi cámara le han dado en la cara, donde tiene una herida, y también en el pecho y además le han dado un puñetazo en la cara. Yo he podido alejarme pero eso es lo que ha ocurrido. Nos recriminaba que por qué estábamos grabando aquí en Lleida”, ha dicho la reportera, asegurándole al presentador Joaquín Prat que, afortunadamente, los dos se encuentran bien.

Cano ha hablado con un testigo, “Ramón, casi mi héroe, un hombre de edad avanzada porque ha conseguido que esto no acabara mucho peor”.

“Este es uno que no estaba bien y te ha tirado una silla, vasos, de todo... No quería la cámara... lo has visto igual que yo, pero ha salido corriendo. A mí me teme, me ha visto y cómo corría”, ha reconocido ese testigo.