RSF registra 40 ataques a periodistas en Cataluña en últimos 18 meses

RSF mantiene que al igual que en otros países democráticos occidentales, “el odio a los periodistas se ha hecho presente en España”.



Además, en el informe se refiere a la reforma de RTVE, que fue aprobada en 2017 para poner fin -dicen- a “la manipulación” del Gobierno de Mariano Rajoy.

Esta, a su juicio, fue “una buena noticia” para la libertad de prensa en España, pero se lamentan de que la reforma no se haya puesto en marcha porque los partidos políticos no han acordado el proceso de renovación del presidente y del consejo de administración del grupo audiovisual.



La organización recuerda que en 2018 se dictaron condenas por delitos como hacer apología al terrorismo, insulto a la corona y ofensa “a los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”, lo que creó -indican- un “clima perjudicial” para la libertad de información.



En el otoño de 2018 se registró además lo que consideran un “caso grave de intento de violación al secreto de las fuentes de información periodísticas”: se refieren al caso de los dos periodistas a quienes el juez Miguel Florit ordenó requisar sus móviles para investigar una presunta revelación de secretos en el caso Cursach.



En el informe, RSF se lamenta también de que no se haya reformado la Ley de Seguridad Ciudadana porque supone “una fuerte amenaza para la libertad de prensa”.