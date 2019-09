Aguadas cuotas

Observas a la nueva ministra de Interior de Italia, la abogada Luciana Lamborgese, inteligente, eficaz, educada, que con tacto y discreción consiguió frenar las ordenanzas antiasilo de las alcaldías liguistas de la zona de Milán (multaban, por ejemplo, a quien acogía en su casa) cuando presidía la prefectura, ya que está firmemente convencida de que acoger la diferencia es una riqueza, y te das cuenta de que Matteo Salvini es cuota de la peor.

(Las cuotas están relacionadas con cualquier avance de las mujeres y los campos que consiguen ocupar, por eso despiertan tanta rabia y rechazo entre el machismo, pero lo dejaremos para otro artículo.)

Dos imágenes pueden ilustrar las cuotas. La foto del primer artículo corresponde a la apertura del año judicial, el pasado lunes 9 de septiembre. Al rey Felipe VI —cuota masculina pura, cruda y dura (ya se quedaron bien descansados, ya, los padres de la Constitución)—, le acompañan trece magistrados.

Hay que recordar que las abogadas tuvieron prohibido el acceso a la carrera judicial hasta 1966 (no es que no les interesara, no; no es que no quisieran participar, no; una masculina ley amante de las cuotas radicales las discriminaba), a pesar de ello, desde 2013 son mayoría. Según el Consejo General de Poder Judicial, en enero de 2018 había 2.858 jueces (53%) y 2.519 jueces (47%). A menudo se justifica que no asciendan porque son jóvenes y, por tanto, aún con poco currículum, pero en 2018 la diferencia de edad era escasa: había 875 juezas que tenían entre 51 y 60 años frente a 972 jueces de la misma franja de edad.