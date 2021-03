Aguado: "Ayuso se ha comportado de forma pirómana"

Aguado ha recalcado que no había planteada ninguna moción en Madrid y ha considerado que “lo que funciona, no debe tocarse”. “Hace una semana Madrid no tenia que elegir entre socialismo y libertad. Madrid ya tenía libertad”, ha sostenido.

En cuanto al anuncio de Pablo Iglesias de dejar la vicepresdencia del Ejecutivo para evitar la entrada de la extrema derecha en la Asamblea de Madrid, el candidato de Cs ha garantizado que “si depende de su partido, Iglesias no gobernará”.

“Quiero presidir la Comunidad de Madrid y buscar sosiego, cordura y diálogo”, ha añadido. “No todo vale en política y menos en mitad de una pandemia, por eso hace falta Ciudadanos”.