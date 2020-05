Aguado cierra filas con Ayuso: "Madrid es un Gobierno sólido y unido, más que el de Sánchez e Iglesias"

“Es un asunto personal de la presidenta. Puedo asegurar que la Comunidad de Madrid no ha pagado un euro por ese apartamento y así seguirá siendo”, ha garantizado.

Aguado ha añadido que trabajan día y noche para hacerlo de la mejor manera posible y ha reiterado que Madrid está plenamente preparada para pasar a la fase 1. “Vamos a solicitar nuevamente cambiar de fase. Cumplimos los requisitos sanitarios, hemos reforzado la atención primaria y hemos contratado a 650 profesionales. No hay justificación para que la comunidad no pase a la fase 1. Madrid no se puede permitir seguir confinada”, ha apuntado al tiempo que ha planteado la obligatoriedad de las mascarillas en lugares cerrados.

Con respecto a un posible apoyo a la prórroga del estado de alarma por un mes y unos futuro Presupuestos Generales, Aguado ha defendido que hay que ir “paso a paso”. “Nunca daremos un cheque en blanco, pero Cs quiere ser un partido útil. Si hubiera que negociar, siempre se pondrían condiciones. Todavía no estamos en esta fase, cuando llegue el momento ya veremos qué plantea el Gobierno de España”, ha defendido.