Aguado: "No podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien porque no es cierto, van mal"

“No creo que sea procedente, ni prudente, decir que estamos derrotando al virus. El virus sigue ahí, estamos en una incidencia acumulada altísima, vienen semanas y meses difíciles [...] No podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien porque no es cierto, van mal. La curva está alta, vienen meses difíciles donde desde el punto de vista sanitario, en un año ordinario, los últimos meses del año son complicados. Si a eso además le añades el covid, van a ser todavía más complicados. Nuestro objetivo tiene que ser reducir al máximo la curva, no vale con aplanarla”.

Esas han sido las palabras del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.