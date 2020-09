Aguado defiende la necesidad de hacer test serológicos en Madrid y reconoce que pueden no servir "mañana"

Europa Press News via Getty Images

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido la necesidad y la utilidad de los test serológicos contra el coronavirus que están haciendo por la región pero ha advertido que “todo puede cambiar mañana”.

“Se trata de una foto fija del momento, pero cualquier despiste puede cambiar esos indicadores y empezar a desarrollar la enfermedad”, así que no hay que bajar la guardia y no hay que confiarnos”, ha explicado Aguado este sábado en Arroyomolinos, donde se han realizado nuevas pruebas.

El número 2 del Gobierno regional insiste en que “este análisis va a dar una buena información, aunque no significa, no obstante, que la información sea definitiva y no pueda cambiar mañana. La inmensa mayoría de los vecinos darán negativo en este test, por eso hay que tener cuidado a partir del mismo momento en que se sale de esta instalación”.