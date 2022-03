Aguado desvela el (mal) gesto que Ayuso tuvo con él cuando dejó la política

Al ser preguntado sobre si habían vuelto a mantener relación, el exlíder de Ciudadanos en la comunidad ha reconocido que no y que no tuvieron contacto cuando lo dejó.

“Tampoco me mandó ningún tipo de mensaje, ni me llamó, cuando dejé la política, cosa que sí hicieron otros: Ángel Gabilondo, Rocío Monasterio…se despidieron. Isabel, no”, ha asegurado Aguado, que ha señalado que nunca ha tenido una mala relación personal con ella.

Aguado ha indicado que se hizo una estrategia de acoso y derribo contra Ciudadanos en Madrid que ha definido como “atroz”: “Daba igual que yo me recorriera todos los medios contando que era mentira que hubiera una moción de censura, que habíamos hecho una buena gestión, que Madrid no se merecía lo que iba a suceder... porque iba a suceder”.

“Por eso decidí dar un paso al lado. No quería que mi imagen fuera un estorbo para que el partido pudiera sobrevivir en Madrid, que era mi única prioridad. A la luz de lo que sucedió, no fue una buena decisión. No acertamos. Apartándome no conseguimos representación”, ha sentenciado.