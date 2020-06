Aguado: "El protocolo se envió por error, nadie está de acuerdo con que se apliquen criterios de exclusión en los hospitales"

“El protocolo se envió por error y se ordenó su retirada. Nadie en el Consejo de Gobierno está de acuerdo con que se apliquen criterios de exclusión a la hora de ser atendidos en los hospitales”, ha asegurado esta mañana el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tras conocerse que la Comunidad envió hasta cuatro emails para excluir a los ancianos de las residencias de centros hospitalarios.

“Hay que intentar buscar una salida para el futuro y tenemos que pensar qué modelo de residencia queremos. Lo que no ayuda son declaraciones como las de ayer del vicepresidente del Gobierno, que demuestra muy poca sensibilidad. Es inadmisible que hable en estos términos, que intente jugar con el dolor de la gente. Valoremos todas las opciones. Yo nunca le echaré la culpa a Sánchez de las muertes. No hay nadie en España para que haya más muertos, por eso me parece inadmisible que Iglesias haga esas declaraciones”, ha añadido en referencia a las apalabras de Pablo Iglesias en el día de ayer, cuando reconoció que lo ocurrido con los mayores en Madrid “era escandaloso, sino un crimen”.