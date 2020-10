Aguas menores y palabras mayores

Quiso el destino que viniera a cenar a Viridiana tras pasar toda la tarde firmando ejemplares en la Feria del Libro. El restaurante disfrutaba de su mejor juventud y yo andaba algo menos maltrecho y resabiado.

Tenía fama de retraído (él mismo se describía como “hurón” en la imprescindible entrevista de Soler Serrano), pero no se mostró como tal en aquella velada.

Disgustado por no poder servirle caza, no eran fechas y yo no hubiera consentido llevarle a la boca hijos de la granja, me arriesgué y emplaté para él cuanto de exótico o desusado encontré en la cámara. Pensaba yo que sería más fácil entablar conversación si le mostraba lo desconocido; y era un plan perfecto, salvo que lo ignoto resultó no serlo para él; si no en bocado, sí a través de la miriada de lecturas que intentaba disimular, como si tuviera que hacer buena la imagen de pueblerino solanero con la que, tan injustamente, lo habíamos vestido.

Sí que se sorprendió ante una botella de tinto australiano, de la región de Coonawarra, que abrí para él, y que aproveché para sentarme a su vera con la excusa de catarlo. “No me imagino -me espetó- cómo un vino tan fresco puede venir de un lugar tan horrendo″. A continuación, pronunció el nombre de la zona con su cerrada y gutural pronunciación castellana: “Cuna guarra. Si hasta ellos lo saben…” y me explicó que necesitaba ver, cercando el bosque y conviviendo con la jara, el surco del arado, el campo de vides y el haz de centeno; marcas de la presencia amigable del hombre y de la vieja sabiduría. “Esos desiertos y junglas que tanto atraen a los demás tratan al hombre como a un enemigo”.

No tardamos mucho en colgarnos la canana y atrochar por las lomas de la exageración que recorren todos los cazadores en tertulia. Si yo presumía de haber disparado contra jabalíes acorazados, él no se quedó atrás jurando sobre liebres grandes como perros y perdices a reacción. “Lo del jabalí no me convence mucho, Abraham. Al fin y al cabo, es caza de espera y de pocas señales. Reconozco, no obstante, que el momento del tiro es mucho más tenso con el rifle que con la escopeta. Pero no me quite usted los kilómetros y las mañas que se necesitan para levantar una simple becada”.

En lo que estuvimos completamente de acuerdo fue en mostrar asco ante la sola mención del ojeo, esa barbarie sin mérito más propia de psicópatas que de cazadores. El ansia por disparar sin freno ni razón. A ciegas. Recordamos, como recuerdo ahora, los versos de José Agustín Goytisolo:

Me tiré hacia el monte

por no ver la fiesta

de los señoritos

con las piezas muertas.

Al ojeo no,

que no al ojeo.

“Desdeño los ojeos, pero sí que he estado en las grandes fincas con sus dueños. Crueles, soberbios e impacientes. No lo sabían, pero me estaban sirviendo en bandeja a Iván y a todos los suyos”.

“A Paco el Bajo y a su familia me los he encontrado, por desgracia, demasiadas veces en esos andurriales”.

Como el gran maestro que era, hizo que sus personajes pertenecieran a ningún lugar y transitaran por todos los rincones del dolor. Los cretinos que se sintieron atacados por Los santos inocentes ni siquiera se dieron cuenta del lugar de los hechos; no otearon rastros que permitieran la ubicación del feudalismo

Tuvieron que esperar a que Mario Camus mostrara en la pantalla el cartel de la estación de tren de Zafra. Entonces ellos, tan patriotas, se escandalizaron de que alguien les contara cómo era en realidad su tierra.

Alabé el tino con el que nombraba a sus personajes: Azarías, carne de azar y desdicha, o la Desi de La hoja roja, Desideria de deseos nunca logrados.

“Coño, señor García -exclamó- hila usted muy fino. Si hubo intención, no fue consciente; en mi tierra proliferaban esos nombres, pero le agradezco tanta dedicación”.

Terminada la cena, rechazó el licor que le ofrecí, pero me pidió continuar la charla con algo más de vino. Dicho y hecho, cambié Australia por el dulzor italiano, “passito” a “passito”. Tras el primer sorbo, me preguntó por los lavabos.

Por supuesto, en ningún momento dejé de atender a los demás comensales ni de maldecir a mis explotados. En lo que él orinaba, me desviví por dar salida al servicio, impaciente ante los minutos de sobremesa que me esperaban. Conseguí dejar hilvanados las cien hilos que se traman en un restaurante y volví a la mesa en la que me esperaba la escritura en su más pura acepción.

Pero allí no estaba.

Entendí que una cena copiosa engendra sus servidumbres y me senté a esperar, pero los minutos llegaron a ser muchos, incluso para las bodas de Camacho, así que bajé a los baños, donde, como era de suponer, no estaba.