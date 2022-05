Villarejo: “Prada es un choricete”; Aguirre: “¡Ese sí lo es! ¡Por eso lo eché! ¡Y Granados, también!”

Villarejo: [González] se lo ha llevado y de gordo y en 20.000 cosas, y le he pillado en 300.000 operaciones.

Aguirre: La que le ha puesto ahí soy yo... convencida de que le había mirado por delante y por detrás y no tenía nada.

Villarejo: Cuando yo hablé con él en 2011, le dije cómo tenía que arreglarlo y no me hizo caso. Le dije, haz un contrato que no has hecho, haz las trasferencias como si estuvieras pagando el alquiler, que no lo has hecho, no te vayas a la… Hace dos meses ha estado aquí el testaferro para preparar la declaración, yo he estado ayudándole. (...)

Aguirre: Déjame que te diga una cosa de esto. Que ese señor es un testaferro, que se lo ha sugerido Cerezo [empresario y presidente del Atlético de Madrid], y todo eso, estoy segura de que es así.

Villarejo: Fernando Martín le pagó la pasta.

Aguirre: Ah, ¿Fernando Martín pagó al testaferro?

Villarejo: No, Fernando Martín pagó a Cerezo y Cerezo paga al testaferro, y el testaferro es el que…

Aguirre: Pero a Fernando Martín tampoco le hemos dado nada.

Villarejo: Sí, Arganda, la Operación Arganda, por la que está imputado.

Aguirre: Sí, pero eso es anterior a mi llegada, y por supuesto a la de González.

Villarejo: No, no.

Aguirre: Sí, sí.