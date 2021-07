La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles que había situado como director de la Oficina del Español, un nuevo departamento dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a Toni Cantó.

Entre las funciones que tendrá el exdiputado de UPyD y Ciudadanos estaría la de, según se ha sabido, promocionar a la Comunidad de Madrid como capital europea del español o estar en contacto con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español.

Las valoraciones a este movimiento de Díaz Ayuso y Cantó no se hicieron esperar. Algunos como Ismael Serrano no han citado al también actor a la hora de entrar a juzgar su nuevo puesto de trabajo.

“Madre mía. Nosotros los artistas de izquierdas seremos los de las subvenciones pero al final son los supuestos liberales en España los que acaban con un sueldo público en un puesto creado ad hoc”, ha escrito el cantautor.

Otros, como el cómico Agustín Jiménez, han recuperado una declaración de enero del 2019 para contestar a Cantó. En una entrevista en El Español, el por entonces político de Ciudadanos aseguró que no podía trabajar de actor en Cataluña.

“Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, afirmó.

Jiménez se ha mostrado contrario a esa declaración al reconocer que todas las semanas va a Cataluña a “actuar en castellano” y que nunca ha tenido problema.

“Toni, a ver si lo tuyo va a ser otra cosa...”, le ha dicho el humorista. En menos de un día, su respuesta ha superado los 4.500 ‘me gusta’ en Twitter.