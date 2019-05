Agustín Pérez Rubio: “Ya no existen Charcots, pero si Manadas de hombres que quedan en libertad tras violar a una mujer”

A.P.R.: El pabellón contiene 3 espacios bien diferenciados: a la entrada uno accede a The Hegemonic Museum, donde se presentan o amplían los seis casos de estudios de la historia occidental desde el S.XVII hasta el XX. En este sentido, es fundamental que tras la visita de los casos- del mismo modo, que hacemos como espectadores en los museos etnográficos o antropológicos, aunque ahora lo que estamos estudiando es la mente hegemónica del hombre blanco europeo; es decir, ya hay un ejercicio de inversión de los cánones-, existe una cambio de registro, y es poner en práctica un ejercicio de ver al hombre blanco europeo bajo los mismos conceptos y registros con los que él ha mirado el devenir de los individuos colonizados. Para mí, este concepto de Walter Mignolo resume la estrategia que Voluspa realiza para el Museo Hegemónico: “Lo que es crucial es tener en mente que la “colonialidad” y todos los conceptos que introdujimos desde entonces son conceptos cuyo punto de origen no está en Europa sino en el “Tercer Mundo”. Esto significa que todos estos conceptos emergen de la experiencia de colonialidad en las Américas. Enredada con la modernidad, por supuesto, pero no más “aplicando” categorías nacidas en Europa para “entender” los legados coloniales. Por el contrario, convertimos a Europa en un campo de análisis, en lugar de un proveedor de recursos culturales y epistémicos”.

A.P.R.: Realmente ha sido un placer. La Bienal de Venecia y todo lo que conlleva te lleva a unos estados límites en todos los sentidos, y más aún en un proyecto tan laborioso y ambicioso, con tantos detalles. Pero Voluspa es una de esas artistas que conjuga además de conocimiento y posición ética y política, también es capaz de involucrarnos a mas de 120 personas en la producción de este pabellón. Como ella misma dice, ha sido un proyecto coral, y por eso cada una de las personas están puestas en letras grandes en el muro de salida. Ella es una persona con mucha fuerza, entereza, responsabilidad, volumen de trabajo y una compañera de trabajo increíble. Es enriquecedor y siempre uno aprende muchas cosas con ella, y eso no pasa tan a menudo. En este sentido, me recuerda mucho a otra mujer con la que he trabajado mucho que es Dora García. Ambas tienen un empuje, una creencia en sus trabajos, que es muy similar lo que experimento cuando trabajo con ellas dos. Ellas no se conocen, pero para mi tienen algo en común al trabajar con ellas.

S.G.: ¿Hay una relación directa entre los hechos históricos de los que se parte en las obras, con el presente global?

A.P.R.: Lo que pretende el proyecto es hacer pensar hoy en toda esta hegemonía que desgraciadamente llega a nuestros días, donde quizá no se hacen zoológicos humanos para mostrar a los pueblos indígenas, pero no se les deja libertad de poder usar sus tierras y se les llega a asesinar sin causa por ello. Es alucinante que ya no existan Charcots, pero si Manadas de hombres que quedan en libertad tras violar a una mujer sin su consentimiento, o como pasa en Chile, que aún no se les reconozca su nueva identidad en los documentos oficiales a las personas transgénero. Por no hablar de las implicaciones políticas en las que esta hegemonía impera y sigue imperando en términos económicos, con las guerras y conflictos en Medio Oriente o en América Latina, sin ir más lejos… o plantearnos que estando en el S.XXI siga existiendo un régimen de plebeyos y monarcas, perpetuando una noción un tanto anacrónica con los tiempos que vivimos.

S.G.: ¿Está el concepto de Bienal, con división por pabellones, caduco?

A.P.R.: El concepto de Bienal no esta caduco en el sentido de ser un dispositivo más de comunicación del trabajo de artistas y de la realidad del mundo del arte o de nuevos aportes curatoriales y modos de entender el arte hoy, pero sí que me parece caduco que Venecia planteé aún una representación geopolítica en estos términos. Por ejemplo, en el encuentro que anteayer se organizó de los pabellones nacionales de Giardini, (donde Peio Aguirre, el curador español, me invitó, pues Chile no tiene pabellón y alquila uno en el Arsenale) lo que me llamó la atención era que el encuentro era una reunión de gente blanca. Parecía una reunión de arte europeo de hace años y no una bienal internacional a nivel global. Fue una sensación que no esperaba, pues tras casi un mes aquí donde todos los días he estado trabajando y colaborando con mis vecinos de Indonesia, Sudáfrica, México, Turquía, Filipinas, China, India, Perú, etc. era para mí un shock que esa reunión de Giardini era una reunión aún en el S.XXI de la supremacía blanca. Fue tal el shock que no pude callarme y se lo comenté a la curadora belga, quien entonces se percató de la realidad y con ojos caídos y voz baja me dio la razón por completo.

