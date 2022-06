Los sutiles signos de ahogamiento a los que todos los padres deben prestar atención

El paso más importante y eficaz para reducir los ahogamientos mortales es evitar que los niños acaben en este tipo de situaciones peligrosas.

1. Asegúrate de que hay alguien vigilando (de verdad) en la piscina o en la playa

“Cuando todo el mundo vigila, nadie vigila”, dice Denny. “Esto sucede continuamente: un grupo de adultos está alrededor a lo suyo y un niño se ahoga. No es culpa de nadie en concreto; todo el mundo daba por hecho que alguien, de entre todos, estaría vigilando”.

El que vigila no debe estar bebiendo ni distraído (con un libro o un móvil) aunque haya un socorrista presente. Su trabajo no termina hasta que la gente está fuera del agua o hasta que cede sus responsabilidades a otra persona.

Para evitar el aburrimiento, la organización Safe Kids Worldwide recomienda establecer turnos de 15 minutos antes de pasar la responsabilidad a otra persona.

2. Pon vallas

No dejes que los niños pequeños se caigan por accidente al agua por corretear donde no deberían. En el caso de los niños que no saben nadar y de los que aún no deberían estar solos en el agua, “el problema no suelen ser los indicios de ahogamiento”, dice Brewster: “En ese caso, lo más importante es asegurarse de que la piscina esté vallada”.

Para evitar que los niños se metan en la piscina sin la supervisión de un adulto, los expertos en seguridad recomiendan una valla que rodee todo el perímetro de la piscina con una puerta cerrada.

3. No des por sentado que un niño no puede ahogarse solo porque sabe nadar

Sí, las clases de natación reducen las posibilidades de que un niño se ahogue, pero no son una garantía. El 60% de los padres encuestados por Safe Kids Worldwide aseguran que no se preocuparían tanto de que su hijo se pudiera ahogar si hubiera recibido clases de natación.

Que un niño nade bien en una piscina no significa que vaya a nadar igual de bien en un lago o en el mar. Además, tras las cuarentenas por la pandemia, un niño con poca experiencia puede haber olvidado cómo nadar, avisa Denny.

“Muchos niños llevan más de dos años sin ir a clases de natación por la pandemia. Puede que no tengan la misma destreza que en veranos anteriores”, comenta, señalando que es clave ser realistas con las habilidades de natación de los niños, ya que los más pequeños tienden a pensar que nadan mejor de lo que lo hacen.