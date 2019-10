La petición que un concursante de 'Ahora caigo' tuvo que repetir dos veces

Iván, concursante de Ahora Caigo (Antena 3), aprovechó el momento de presentarse para enviar un mensaje a través de la televisión. “Antes de decirte mis aficiones, me gustaría pedirte unos segundillos”, dijo a Arturo Valls, que se los concedió.

En ese momento, el concursante se agachó y cogió una cajita con un anillo para pedirle matrimonio a su pareja: “Lauris, llevamos ya casi diez años juntos, me has hecho muy feliz, me has hecho crecer como persona y quiero que siga siendo así, que compartas tu vida conmigo”.