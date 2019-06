“Siendo un revés para Junts per Catalunya, lo es aún más para Felipe VI”, comienza su exposición Wyoming, antes de opinar “puede que le resultase incómodo reunirse con un líder independentista, pero seguro que prefiere eso a estar pendiente de su padre”; “Ahora que Juan Carlos se acaba de jubilar lo va a tener todo el día por casa, y ya me lo imagino: ‘Hijo, perdona que te haya movido todo, pero tenía que colgar esa cabeza de elefante ahí... lo siento, no volverá a ocurrir’”, ha ironizado Wyoming, provocando la risa de Sabatés.