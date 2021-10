José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha dado una respuesta tan firme como serena en la Cadena Ser cuando Aimar Bretos, presentador de Hora 25, le ha preguntado de forma muy directa si creía que Arnaldo Otegi “es un hombre de paz”.

Antes de formularle la cuestión, el periodista explicó que al exjefe del Ejecutivo se le atribuye desde hace muchísimo tiempo haber dicho esa frase y por eso se lo ha planteado.

“Arnaldo Otegi contribuyó decisivamente al fin de la violencia”, ha dicho con rotundidad Zapatero antes de matizar que no sabe si fue “un proceso evolutivo”, “de estricta visión o cálculo político” o “alguna consideración de carácter ético”.

“Pero contribuyó a ello. Y por tanto siempre debemos ser leales con la verdad y valorar los hechos. Yo siempre soy partidario en democracia de la generosidad. Incluso con aquellos que más han podido ofender la democracia”, ha asegurado.

“Si rectifican, si cambian, la democracia siempre les ha dado un espacio. Son las mejores democracias, las que tienen unas raíces más sólidas, las más seguras, las más convincentes”, ha añadido Zapatero, que ha subrayado que “si no hubiera habido generosidad y perdón histórico no hubiéramos tenido democracias”.

Por otro lado, el expresidente del Gobierno ha acusado a la líder del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, de “banalizar el mal” después de que la dirigente ‘popular’ asegurase que la banda terrorista ETA está “más viva que nunca” porque “se sienta en las instituciones”.

“Siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos y luchamos juntos. Vimos el final juntos y deberíamos estar recordándolos juntos”, ha valorado.

En este contexto, Zapatero ha asegurado que “la sociedad española tiene una sensatez muy grande” y no se cree mensajes como los que lanzó Ayuso “sea de una formación u otra”. “No hay violencia, no hay ETA, no hay terrorismo”, ha insistido el exlíder del PSOE. “Ese recurso utilizado de manera reiterada y tan banal... Es banalizar el mal”, ha añadido.