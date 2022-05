Aimar Bretos recuerda la brusca respuesta de Carmen Calvo el primer día de 'El Ágora' y ella se explica

La Cadena SER ha celebrado este lunes los 50 años del programa Hora 25 . El actual presentador del espacio, Aimar Bretos , ha dirigido el acto, y ha comenzado con unas palabras que han emocionado en el Teatro Coliseum de Madrid: “Somos aquellos a los que durante estos últimos 50 años nos has dejado entrar en tu coche, en tu casa, en tu cocina, en tu cama, en tu familia. Somos esos. Somos Hora 25 y esta noche venimos a darte las gracias”.

Desde el escenario del teatro han expresado lo que supone Hora 25 para ellos y ha habido momento para las bromas y recordar sus comienzos en el programa. Bretos les ha preguntado cómo se ven dentro de El Ágora e Iglesias no ha dudado en soltar: “Margallo y yo vamos a irnos de gira juntos”.

“Porque claro ibais a ser colaboradores del programa e íbamos a estar ahí todos los lunes, pero erais exvicepresidentes y aún estabais calentitos”, ha continuado explicando. “Y decidimos hacer un juego con Jabois. A las 10 de la noche le digo cómo los trato, si de tú o de usted, para que Jabois me la ponga a huevo y me diga de tú, de tú. Hace Jabois el juego entero, me dice de tú, y le digo ¿estás de acuerdo Carmen Calvo? Y dice: No”, ha explicado ante las risas de todos.