Aitana avisa a sus seguidores: “Espero que entendáis y podáis respetar mi decisión temporal”

Esto dice la canción en cuestión

Discreto entre la gente como un superviviente

Sentado allí al final del autobús

Finales de noviembre, miradas diferentes

¿Pero quién me iba a decir que fueras tú?

El Trece paraba y no me di ni cuenta

El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta

No encuentro la forma de parecerme a otra

Multitud

No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza

A enamorar sin avisar

No vuelvas más a remeter el rumbo de las cosas

Y si me canso de esperar

Y me iré yo sola al baile porque me quiero como nadie

Más vale nunca que tarde

Que yo el amor no lo entiendo a mitades

Que vaya bien por esta vez, y vas a ver

Te digo hasta luego riendo

Tus pasos en falso

(En falso)

Tú miras de lado

Hoy ya no me pienso quedar

El miedo, él quien fue quien te ha dejado ciego

Fue tu debilidad que me dejes escapar

El Trece paraba y no me di ni cuenta

El mundo giraba, te fuiste esquivando la puerta

No encuentro la forma de parecerme a otra

Multitud

No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza

A enamorar sin avisar

No vuelvas más a remeter el rumbo de las cosas

Y si me canso de esperar

Y me iré yo sola al baile porque me quiero como nadie

Más vale nunca que tarde, que yo el amor no lo entiendo a mitades

Que vaya bien por esta vez, y vas a ver

Te digo hasta luego riendo

No vuelvas más a cambiar de sitio cada pieza

A enamorar sin avisar

No vuelvas más a remeter el rumbo de las cosas

Y si me canso de esperar

Y me iré yo sola al baile porque me quiero como nadie

Más vale nunca que tarde, que yo el amor no lo entiendo a mitades

Que vaya bien por esta vez, y vas a ver

Te digo hasta luego riendo