Aitana denuncia el acoso tras la noticia de su ruptura con Miguel Bernardeau: "Tengo mucho miedo"

“Sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar. No me grabáis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las 3, a las 4 de la mañana, hombres... Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Tengo mucho miedo cuando hacéis fotos a mi casa por fuera o cuando grabáis”, ha señalado recalcando que está pasando una mala situación personal.

Con un tono calmado, Aitana empatizó con los reporteros diciendo que entendía que era “consecuencia de su trabajo”, pero volvió a pedirles su apoyo. “Necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal. Y es lo que quiero, que me ayudéis. Y por eso he venido también aquí para calmar las cosas y para deciros que me ayudéis respecto a eso, no me grabéis en casa. Entiendo que me tenéis que grabar en la calle. Es un rollazo, pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay, pero no me grabéis en casa, os lo suplico, por favor”, ha detallado.