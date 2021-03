Aitana responde a las críticas que ha estado recibiendo: "Dejemos de incitar al odio"

La cantante Aitana se ha visto envuelta en las últimas horas en una polémica en redes sociales, tras conceder una entrevista Esquire y dedicar unas palabras sobre el movimiento feminista.

En un momento de la entrevista, la joven cantante fue preguntada por si su último álbum, 11 razones, lleva algún mensaje implícito. “Es un disco más empoderado. ¿Es necesario aprovechar la influencia para reivindicar algunas cosas?”, le preguntaron.

Aitana respondió así: “Yo soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones”.

Fue el verbo adoctrinar el que centró las críticas sobre la figura de Aitana. La situación llevó a la artista a tener que aclarar sus palabras en su cuenta de Twitter.

“Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo número de personas posibles. Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto”, comenzó Aitana.

La artista pidió que se deje de “incitar al odio, por favor”: “Y desde luego, dejar claro que el feminismo no es un ningún adoctrinamiento, es un movimiento”, sentenció.