Aitor Esteban acaba su intervención con una pequeña ‘venganza’: “Ven, tantas prisas…”

Nada más ser interrumpido por el presidente soltó un “hostia, joder y no me descentre”, enrabietado por los avisos para que acabara.

“Ven, tantas prisas el otro día cortándome... he tenido que ir a toda velocidad”, comentó Aitor Esteban mirando a Meritxell Batet, presidenta del Congreso. “Si queda algo en el tintero o no me he expresado bien, intervendré en el segundo turno”, ha señalado el portavoz vasco, que nada más bajar del estrado tuvo una rápida charla con Pedro Sánchez.