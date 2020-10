Esteban despacha a Abascal en solo 59 segundos que se recordarán mucho tiempo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha despachado la candidatura de Santiago Abascal a la presidencia en solo 59 segundos. El jeltzale no querido contribuir a la “patochada” de moción de censura de la ultraderecha que está debatiendo este miércoles el Congreso.

A Esteban le han sobrado 29 minutos que ha ofrecido a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, para avanzar en el orden del día de la sesión. “No vamos a contribuir a un uso espurio del instrumento de la moción censura por parte de un partido político que presenta a un candidato por eliminación”, ha dicho Esteban.

El portavoz del PNV ha seguido: “No les quedaba ningún otro después de las calabzas que habían recibido de otras personas a sus ofrecimientos. Un candidato que no aspira, no ya a ser investido, a gobernar, sino ni siquiera a conseguir el apoyo de ningún grupo político y que, consecuentemente, no presenta ningún programa para el entendimiento entre diferentes”.

Esteban ha rematado así su breve intervención en la tribuna del Congreso: “Abascal no es un candidato. Es el no candidato. Y el PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente, votaremos ’no”.

La también breve respuesta de Abascal

Tras dedicar media hora a leer el nombre de las más de 800 víctimas de ETA en su réplica a EH Bildu, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido breve con Esteban: “No voy a replicar su intervención, porque prácticamente no ha dicho nada. Voy a replicarles a ustedes”, ha empezado Abascal, quien ha dicho que los jeltzales han sido en la Cámara los niños mimados del bipartidismo.

″¿Cómo se ha podido tolerar que ustedes se hayan llamado durante cuarenta años grupo parlamentario vasco?”, se ha preguntado el jefe ultra. Abascal ha recriminado al PNV que se “arrogue” representar a todos los vascos.