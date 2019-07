Aitor Esteban (PNV): "Nuestro voto hoy será la abstención"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha instado este martes al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, a que dé “un paso flexible y decidido al frente, sin miedos”, para un acuerdo de Gobierno con otras fuerzas políticas como Podemos.



Esteban ha hecho esta petición a Sánchez en su intervención en el debate de investidura del Congreso y en la que ha recalcado que el candidato tiene que ser consciente de que debe sumar y, para ello, ha de ceder y no pretender que otros partidos se sumen a un mero contrato de adhesión.



Aunque ha explicado que desconoce los detalles de la negociación entre el PSOE y Podemos, ha subrayado que las presiones para que no haya un acuerdo entre ambos partidos no pueden servir de excusa para justificar el desacuerdo.