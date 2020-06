De presentador estrella de la tele a buscar trabajo "de lo que sea": en el paro tras ser mozo de almacén

Aitor Trigos conoce bien la fama y sus dos caras: la brillante y la más oscura. Tocó el éxito hace años como presentador estrella de Cuatro y de Antena 3, donde trabajó en programas como Las Mañanas de Cuatro o Amor en la red.

Pero todo eso queda lejos ya. Hace tres años, Trigos pasó por Sálvame y se sinceró. Reconoció que no supo digerir la fama y que malgastó lo que había ganado hasta el extremo de llegar a perder su casa.

“He tocado fondo. Me iba engañando a mi mismo con el dinero, que es lo que me cegó siempre porque me lo ponía todo muy fácil, e intento aparentar que tengo una buena situación económica cuando yo sabía que tenía todas mis cuentas bloquedas”, aseguró.

“Hasta que llega un día, que tu sabías que iba a llegar porque no estás pagando la casa, y te encuentras un precinto en la puerta, un desahucio, ese es el peor momento que he pasado en mi vida”, añadió.

Aunque trató de volver a la tele nunca lo consiguió y admitió que eso le generó “una frustración muy grande”. “Pensaba que me iban a llamar para volver a la tele, pero mi vida personal y mi vida profesional estaban tan unidas que, si hay una discusión en el plano personal, la hay en el plano laboral. Ese fue mi error, pero nadie es responsable de lo que me ha pasado, yo soy el único responsable de las decisiones que he tomado”, reconoció antes de afirmar que tuvo incluso que dedicarse a la prostitución de lujo.

Tras eso, consiguió un contrato indefinido como mozo de almacén, pero ahora lo ha perdido por culpa de la crisis del coronavirus, según ha explicado él mismo en Twitter.

“Gracias al coronavirus pasé de tener que hacerme indefinido como mozo de almacén al paro, sigo buscando, así que si alguien puede ofrecerme un trabajo de lo que sea... Pues aquí estoy disponible... Claro! Si es de lo mío en tv,( Reportero, redactor etc) pues mejor!”, ha escrito en la red social.